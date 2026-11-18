Am Mittwoch halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 2 397,25 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,048 Prozent höher bei 2 400,46 Punkten in den Handel, nach 2 399,31 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 408,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 394,51 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SLI mit 2 306,78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 297,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der SLI bei 2 012,17 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11,45 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,72 Prozent auf 84,50 CHF), Straumann (+ 1,59 Prozent auf 108,80 CHF), Alcon (+ 1,39 Prozent auf 62,66 CHF), Lindt (+ 1,30 Prozent auf 8 560,00 CHF) und Sonova (+ 1,11 Prozent auf 290,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Julius Bär (-1,18 Prozent auf 68,78 CHF), Schindler (-0,85 Prozent auf 301,80 CHF), Zurich Insurance (-0,83 Prozent auf 646,60 CHF), Swisscom (-0,76 Prozent auf 718,50 CHF) und Helvetia Baloise (-0,71 Prozent auf 223,60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 568 199 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 352,660 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,19 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at