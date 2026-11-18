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18.11.2026 15:58:32
Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI aktuell
Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 2 397,25 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,048 Prozent höher bei 2 400,46 Punkten in den Handel, nach 2 399,31 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 408,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 394,51 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der SLI mit 2 306,78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 297,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der SLI bei 2 012,17 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11,45 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,72 Prozent auf 84,50 CHF), Straumann (+ 1,59 Prozent auf 108,80 CHF), Alcon (+ 1,39 Prozent auf 62,66 CHF), Lindt (+ 1,30 Prozent auf 8 560,00 CHF) und Sonova (+ 1,11 Prozent auf 290,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Julius Bär (-1,18 Prozent auf 68,78 CHF), Schindler (-0,85 Prozent auf 301,80 CHF), Zurich Insurance (-0,83 Prozent auf 646,60 CHF), Swisscom (-0,76 Prozent auf 718,50 CHF) und Helvetia Baloise (-0,71 Prozent auf 223,60 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 568 199 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 352,660 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,19 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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|Alcon AG
|67,88
|-0,91%
|Amrize
|36,54
|-1,00%
|Helvetia Baloise Holding AG
|238,20
|-1,00%
|Julius Bär
|74,22
|0,76%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 875,00
|-3,06%
|Logitech S.A.
|93,86
|1,91%
|Partners Group AG
|692,00
|0,09%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|432,00
|-0,23%
|Schindler AG (PS)
|314,00
|-3,38%
|Sonova AG
|318,50
|1,40%
|Straumann Holding AG
|116,70
|0,09%
|Swiss Re AG
|159,70
|-1,63%
|Swisscom AG
|763,00
|-1,74%
|UBS
|41,71
|0,22%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|689,60
|-0,92%
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