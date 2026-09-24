VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI-Entwicklung
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24.09.2026 15:58:35
Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,20 Prozent schwächer bei 2 242,79 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,278 Prozent leichter bei 2 240,97 Punkten in den Handel, nach 2 247,21 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 233,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 247,70 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,488 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 24.08.2026, mit 2 314,36 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 263,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 969,73 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,27 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 1,33 Prozent auf 119,16 CHF), Swiss Re (+ 1,29 Prozent auf 141,60 CHF), Nestlé (+ 0,89 Prozent auf 77,79 CHF), Lonza (+ 0,78 Prozent auf 566,20 CHF) und Swisscom (+ 0,76 Prozent auf 659,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-5,45 Prozent auf 83,20 CHF), Partners Group (-4,07 Prozent auf 599,00 CHF), Sika (-1,89 Prozent auf 181,50 CHF), VAT (-1,69 Prozent auf 650,80 CHF) und Julius Bär (-1,60 Prozent auf 70,04 CHF) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 520 287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308,799 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|32,88
|0,83%
|Julius Bär
|74,56
|-0,05%
|Logitech S.A.
|87,42
|-0,27%
|Lonza AG (N)
|604,20
|-0,56%
|Nestlé SA (Nestle)
|82,37
|-0,16%
|Novartis AG
|125,68
|-0,51%
|Partners Group AG
|630,40
|0,00%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|385,00
|-0,60%
|Sika AG
|194,25
|0,10%
|Swiss Re AG
|151,00
|-0,13%
|Swisscom AG
|696,00
|-0,50%
|UBS
|42,53
|-0,07%
|VAT
|697,00
|1,25%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 237,06
|-0,45%
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