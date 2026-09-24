VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Entwicklung 24.09.2026 15:58:35

Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag

Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag

Der Handel in Zürich verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,20 Prozent schwächer bei 2 242,79 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,278 Prozent leichter bei 2 240,97 Punkten in den Handel, nach 2 247,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 233,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 247,70 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,488 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 24.08.2026, mit 2 314,36 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 263,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 969,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,27 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 1,33 Prozent auf 119,16 CHF), Swiss Re (+ 1,29 Prozent auf 141,60 CHF), Nestlé (+ 0,89 Prozent auf 77,79 CHF), Lonza (+ 0,78 Prozent auf 566,20 CHF) und Swisscom (+ 0,76 Prozent auf 659,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-5,45 Prozent auf 83,20 CHF), Partners Group (-4,07 Prozent auf 599,00 CHF), Sika (-1,89 Prozent auf 181,50 CHF), VAT (-1,69 Prozent auf 650,80 CHF) und Julius Bär (-1,60 Prozent auf 70,04 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 520 287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308,799 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Nachrichten

Analysen zu Amrize

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 32,88 0,83% Amrize
Julius Bär 74,56 -0,05% Julius Bär
Logitech S.A. 87,42 -0,27% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 604,20 -0,56% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 82,37 -0,16% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 125,68 -0,51% Novartis AG
Partners Group AG 630,40 0,00% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 385,00 -0,60% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 194,25 0,10% Sika AG
Swiss Re AG 151,00 -0,13% Swiss Re AG
Swisscom AG 696,00 -0,50% Swisscom AG
UBS 42,53 -0,07% UBS
VAT 697,00 1,25% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 237,06 -0,45%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt Gewinne ein -- DAX höher -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen