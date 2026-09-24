Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,20 Prozent schwächer bei 2 242,79 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,278 Prozent leichter bei 2 240,97 Punkten in den Handel, nach 2 247,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 233,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 247,70 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,488 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 24.08.2026, mit 2 314,36 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 263,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der SLI einen Stand von 1 969,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,27 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Novartis (+ 1,33 Prozent auf 119,16 CHF), Swiss Re (+ 1,29 Prozent auf 141,60 CHF), Nestlé (+ 0,89 Prozent auf 77,79 CHF), Lonza (+ 0,78 Prozent auf 566,20 CHF) und Swisscom (+ 0,76 Prozent auf 659,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Logitech (-5,45 Prozent auf 83,20 CHF), Partners Group (-4,07 Prozent auf 599,00 CHF), Sika (-1,89 Prozent auf 181,50 CHF), VAT (-1,69 Prozent auf 650,80 CHF) und Julius Bär (-1,60 Prozent auf 70,04 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 520 287 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 308,799 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at