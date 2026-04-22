Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SMI am Mittwochnachmittag

Der SMI zeigt sich am Mittwoch im Minus.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,40 Prozent leichter bei 13 081,25 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,573 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,283 Prozent höher bei 13 171,27 Punkten in den Handel, nach 13 134,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 13 074,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 208,00 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 1,17 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, mit 12 320,99 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 228,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 646,32 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,25 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SMI beträgt derzeit 14 063,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,32 Prozent auf 76,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,87 Prozent auf 191,75 CHF), UBS (+ 0,78 Prozent auf 33,75 CHF), Logitech (+ 0,21 Prozent auf 77,44 CHF) und Amrize (+ 0,20 Prozent auf 44,54 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-2,28 Prozent auf 152,30 CHF), Zurich Insurance (-1,95 Prozent auf 552,40 CHF), Swiss Re (-1,87 Prozent auf 130,85 CHF), Sika (-1,87 Prozent auf 149,25 CHF) und Alcon (-1,75 Prozent auf 60,76 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 412 430 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 278,575 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at