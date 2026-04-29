Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|SLI im Fokus
|
29.04.2026 15:59:01
Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag
Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,49 Prozent schwächer bei 2 089,36 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,491 Prozent auf 2 109,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 099,64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 111,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 089,36 Punkten verzeichnete.
SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,742 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 999,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, lag der SLI noch bei 2 115,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, notierte der SLI bei 1 951,17 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,86 Prozent abwärts. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.
SLI-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 4,28 Prozent auf 580,20 CHF), UBS (+ 3,82 Prozent auf 34,55 CHF), Straumann (+ 3,32 Prozent auf 86,56 CHF), Amrize (+ 2,09 Prozent auf 45,88 CHF) und Julius Bär (+ 1,76 Prozent auf 62,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Partners Group (-3,25 Prozent auf 856,40 CHF), Kühne + Nagel International (-3,07 Prozent auf 183,40 CHF), Richemont (-2,41 Prozent auf 145,50 CHF), Alcon (-1,95 Prozent auf 58,32 CHF) und Swiss Re (-1,80 Prozent auf 125,40 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7 147 427 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 276,812 Mrd. Euro den größten Anteil.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Amrize
|
30.04.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
30.04.26
|Aufschläge in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.04.26
|SMI aktuell: SMI legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt mittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
30.04.26