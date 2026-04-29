Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,49 Prozent schwächer bei 2 089,36 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,491 Prozent auf 2 109,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 099,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 111,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 089,36 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,742 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 999,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, lag der SLI noch bei 2 115,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, notierte der SLI bei 1 951,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,86 Prozent abwärts. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 4,28 Prozent auf 580,20 CHF), UBS (+ 3,82 Prozent auf 34,55 CHF), Straumann (+ 3,32 Prozent auf 86,56 CHF), Amrize (+ 2,09 Prozent auf 45,88 CHF) und Julius Bär (+ 1,76 Prozent auf 62,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Partners Group (-3,25 Prozent auf 856,40 CHF), Kühne + Nagel International (-3,07 Prozent auf 183,40 CHF), Richemont (-2,41 Prozent auf 145,50 CHF), Alcon (-1,95 Prozent auf 58,32 CHF) und Swiss Re (-1,80 Prozent auf 125,40 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 7 147 427 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 276,812 Mrd. Euro den größten Anteil.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at