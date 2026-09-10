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WKN DE: A3C317 / ISIN: CH1129677105

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Index-Bewegung 10.09.2026 12:26:40

Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittag mit Abgaben

Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittag mit Abgaben

Am Mittag agieren die Börsianer in Zürich vorsichtiger.

Am Donnerstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,05 Prozent tiefer bei 19 500,78 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,437 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,185 Prozent fester bei 19 546,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 19 510,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 448,62 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 567,41 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 2,46 Prozent nach. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, einen Stand von 20 585,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 010,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 950,46 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,90 Prozent zu. Bei 20 636,94 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Medmix (+ 3,67 Prozent auf 9,03 CHF), BACHEM (+ 2,71 Prozent auf 79,55 CHF), Addex Therapeutics (+ 2,40 Prozent auf 0,03 CHF), Burkhalter (+ 2,37 Prozent auf 121,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,28 Prozent auf 19,25 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-9,48 Prozent auf 105,00 CHF), Molecular Partners (-5,78 Prozent auf 3,26 CHF), Adval Tech (-5,16 Prozent auf 40,40 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF) und Xlife Sciences (-4,42 Prozent auf 14,05 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 028 567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 301,885 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 -1,67% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 41,00 -0,97% Adval Tech AG
BACHEM HOLDING AG 83,65 1,76% BACHEM HOLDING AG
Barry Callebaut AG (N) 1 208,00 2,29% Barry Callebaut AG (N)
Burkhalter Holding AG 127,20 1,76% Burkhalter Holding AG
Curatis AG 19,30 -3,50% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,34 0,00% EvoNext Holdings AG
Kuros (Kuros Biosciences) 19,68 -1,20% Kuros (Kuros Biosciences)
Medmix 8,80 1,03% Medmix
Molecular Partners AG 3,52 -1,12% Molecular Partners AG
Perrot Duval SA 110,00 -5,17% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 373,00 -1,11% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,07 0,00% SHL Telemedicine
UBS 46,38 -1,95% UBS
Xlife Sciences AG 13,80 -6,12% Xlife Sciences AG

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