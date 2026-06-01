Zurückhaltung in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus

Um 15:39 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 1,47 Prozent auf 18 876,03 Punkte an der SPI-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,435 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,531 Prozent auf 19 056,08 Punkte an der Kurstafel, nach 19 157,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 074,19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 876,03 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, betrug der SPI-Kurs 18 551,09 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 255,70 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, den Stand von 16 850,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,47 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell StarragTornos (+ 6,25 Prozent auf 34,00 CHF), Temenos (+ 5,55 Prozent auf 71,30 CHF), Klingelnberg (+ 5,14 Prozent auf 11,25 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,77 Prozent auf 5,50 CHF) und ASMALLWORLD (+ 3,45 Prozent auf 0,60 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Addex Therapeutics (-8,26 Prozent auf 0,04 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-7,87 Prozent auf 19,66 CHF), Medartis (-5,91 Prozent auf 73,20 CHF), BACHEM (-5,79 Prozent auf 72,40 CHF) und Perrot Duval SA (-5,29 Prozent auf 43,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 722 179 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 293,581 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI hat die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at