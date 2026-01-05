Zurückhaltung in Zürich: SPI fällt am Montagmittag

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,68 Prozent leichter bei 18 096,26 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,350 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,304 Prozent tiefer bei 18 164,07 Punkten in den Montagshandel, nach 18 219,49 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 18 088,51 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 167,40 Zähler.

SPI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, stand der SPI bei 17 777,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der SPI mit 17 208,77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, betrug der SPI-Kurs 15 518,44 Punkte.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit VAT (+ 9,15 Prozent auf 421,20 CHF), ams-OSRAM (+ 7,90 Prozent auf 8,47 CHF), Curatis (+ 7,08 Prozent auf 12,85 CHF), Idorsia (+ 6,58 Prozent auf 4,54 CHF) und Comet (+ 5,78 Prozent auf 238,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen MindMaze Therapeutics (-17,47 Prozent auf 1,57 CHF), GAM (-7,51 Prozent auf 0,14 CHF), Schweiter Technologies (-5,34 Prozent auf 239,50 CHF), Evolva (-4,94 Prozent auf 0,77 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4,44 Prozent auf 0,14 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 362 886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 287,573 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 79,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at