Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt am Nachmittag nach

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,41 Prozent schwächer bei 19 483,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,412 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,265 Prozent tiefer bei 19 510,67 Punkten, nach 19 562,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 613,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 474,11 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,183 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 07.09.2026, lag der SPI-Kurs bei 20 066,71 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 20 202,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 263,63 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,80 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit GAM (+ 6,63 Prozent auf 0,07 CHF), Curatis (+ 6,30 Prozent auf 18,55 CHF), Montana Aerospace (+ 3,97 Prozent auf 23,55 CHF), Xlife Sciences (+ 3,59 Prozent auf 9,82 CHF) und BioVersys (+ 3,46 Prozent auf 26,90 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-7,14 Prozent auf 0,65 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,66 Prozent auf 17,99 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-5,05 Prozent auf 7,33 CHF), Comet (-5,01 Prozent auf 356,40 CHF) und Julius Bär (-4,88 Prozent auf 69,38 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 786 428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 304,828 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at