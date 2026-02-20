Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt nach

Der SPI zeigt sich am fünften Tag der Woche kaum verändert.

Am Freitag notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,02 Prozent leichter bei 19 016,33 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,518 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,292 Prozent höher bei 19 075,77 Punkten in den Handel, nach 19 020,19 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 19 075,77 Punkte, das Tagestief hingegen 19 004,24 Zähler.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.01.2026, wies der SPI einen Stand von 18 198,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 253,92 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 16 993,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,24 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 127,18 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 950,56 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Perrot Duval SA (+ 21,00 Prozent auf 53,00 CHF), Gurit (+ 7,62 Prozent auf 28,95 CHF), OC Oerlikon (+ 4,97 Prozent auf 3,93 CHF), Cembra Money Bank (+ 3,66 Prozent auf 96,35 CHF) und Varia US Properties (+ 3,15 Prozent auf 18,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Molecular Partners (-5,58 Prozent auf 3,72 CHF), Liechtensteinische Landesbank (-5,05 Prozent auf 94,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,44 Prozent auf 0,99 CHF), Idorsia (-4,40 Prozent auf 3,70 CHF) und LEM (-4,09 Prozent auf 304,50 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 3 420 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 328,259 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

