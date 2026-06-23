Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt nachmittags nach

Beim SPI stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,08 Prozent schwächer bei 19 554,85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,412 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,543 Prozent auf 19 464,54 Punkte an der Kurstafel, nach 19 570,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 19 577,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 464,54 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SPI einen Wert von 19 052,12 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, bewegte sich der SPI bei 17 311,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 422,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,20 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 577,77 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 5,53 Prozent auf 0,05 CHF), Idorsia (+ 4,68 Prozent auf 6,04 CHF), Arbonia (+ 4,24 Prozent auf 3,69 CHF), Lindt (+ 3,76 Prozent auf 96 600,00 CHF) und Lindt (+ 3,57 Prozent auf 9 420,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Komax (-11,68 Prozent auf 44,25 CHF), Comet (-7,64 Prozent auf 403,60 CHF), Adval Tech (-7,17 Prozent auf 44,00 CHF), VAT (-6,34 Prozent auf 662,00 CHF) und INFICON (-6,28 Prozent auf 176,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Idorsia-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 571 408 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 279,874 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at