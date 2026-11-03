Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt schlussendlich nach

Mit dem SPI ging es heute abwärts.

Am Dienstag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,34 Prozent schwächer bei 20 797,40 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,652 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,373 Prozent schwächer bei 20 789,85 Punkten, nach 20 867,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 20 944,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 757,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 19 397,24 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 208,44 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, notierte der SPI bei 16 982,87 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,01 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20 944,65 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 35,24 Prozent auf 1,42 CHF), Burckhardt Compression (+ 12,21 Prozent auf 533,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,70 Prozent auf 5,00 CHF), Gurit (+ 4,60 Prozent auf 50,00 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 4,14 Prozent auf 73,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-13,77 Prozent auf 29,75 CHF), Molecular Partners (-6,47 Prozent auf 2,60 CHF), GAM (-6,15 Prozent auf 0,06 CHF), Addex Therapeutics (-5,31 Prozent auf 0,02 CHF) und ams-OSRAM (-4,67 Prozent auf 17,98 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 040 006 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 358,019 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at