Zurückhaltung in Zürich: SPI gibt zum Handelsende nach

Der SPI bewegte sich im SIX-Handel letztendlich um 0,36 Prozent leichter bei 20 511,96 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,533 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,012 Prozent höher bei 20 588,21 Punkten, nach 20 585,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 507,90 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 636,94 Zählern.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20 023,15 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, betrug der SPI-Kurs 18 575,43 Punkte. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Stand von 16 567,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,44 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20 636,94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Zählern.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 9,69 Prozent auf 6,51 CHF), ams-OSRAM (+ 7,75 Prozent auf 19,19 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 6,84 Prozent auf 28,90 CHF), Addex Therapeutics (+ 6,67 Prozent auf 0,04 CHF) und Villars SA (+ 5,22 Prozent auf 605,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Tecan (N) (-10,30 Prozent auf 181,20 CHF), GAM (-7,62 Prozent auf 0,08 CHF), DocMorris (-3,41 Prozent auf 9,36 CHF), SoftwareONE (-3,06 Prozent auf 9,19 CHF) und EMS-CHEMIE (-3,02 Prozent auf 803,50 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 353 404 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 316,886 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at