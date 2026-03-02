Ypsomed Aktie

Ypsomed für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B8VP / ISIN: CH0019396990

Index-Bewegung 02.03.2026 12:27:03

Zurückhaltung in Zürich: SPI im Minus

Der SPI bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Um 12:09 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 1,41 Prozent auf 18 983,93 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,568 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,39 Prozent auf 18 987,91 Punkte an der Kurstafel, nach 19 255,70 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 020,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 855,01 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Stand von 18 484,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der SPI 17 706,37 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, mit 17 149,95 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4,07 Prozent zu Buche. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Leonteq (+ 14,06 Prozent auf 12,98 CHF), Adval Tech (+ 8,05 Prozent auf 37,60 CHF), Evolva (+ 6,30) Prozent auf 0,98 CHF), Ypsomed (+ 5,24 Prozent auf 281,00 CHF) und Villars SA (+ 5,17 Prozent auf 610,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Perrot Duval SA (-11,65 Prozent auf 44,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-10,64 Prozent auf 6,30 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-7,92 Prozent auf 44,20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,69 Prozent auf 0,12 CHF) und Richemont (-6,55 Prozent auf 146,95 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 720 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 335,154 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Eintrag hinzufügen
Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

