Zurückhaltung in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus

Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,32 Prozent schwächer bei 19 952,26 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,485 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,097 Prozent tiefer bei 19 995,95 Punkten, nach 20 015,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 995,95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 952,26 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,111 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 01.06.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 837,00 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 18 133,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, wies der SPI einen Wert von 16 573,80 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,37 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 141,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 5,00 Prozent auf 0,21 CHF), Feintool International (+ 4,67 Prozent auf 9,86 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,29 Prozent auf 16,06 CHF), SHL Telemedicine (+ 1,96 Prozent auf 1,04 CHF) und Lonza (+ 1,80 Prozent auf 555,60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen GAM (-5,67 Prozent auf 0,06 CHF), lastminutecom (-5,04 Prozent auf 12,25 CHF), Klingelnberg (-4,50 Prozent auf 10,60 CHF), EvoNext (-4,17 Prozent auf 2,30 CHF) und Schlatter Industries (-3,17 Prozent auf 18,30 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 173 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 296,665 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at