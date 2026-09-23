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Kursentwicklung im Fokus 23.09.2026 17:58:53

Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Zurückhaltung in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Schlussendlich zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Schlussendlich verlor der SPI im SIX-Handel 0,25 Prozent auf 19 754,43 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,451 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,285 Prozent auf 19 860,87 Punkte an der Kurstafel, nach 19 804,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 894,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 740,14 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,529 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 20 317,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 628,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der SPI einen Wert von 16 803,45 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,29 Prozent zu Buche. Bei 20 636,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 11,11 Prozent auf 0,75 CHF), ams-OSRAM (+ 10,34 Prozent auf 23,48 CHF), EvoNext (+ 6,86 Prozent auf 2,18 CHF), EFG International (+ 4,49 Prozent auf 16,28 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,39 Prozent auf 0,02 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-11,40 Prozent auf 6,22 CHF), DocMorris (-5,86 Prozent auf 10,93 CHF), GAM (-5,46 Prozent auf 0,07 CHF), BioVersys (-4,53 Prozent auf 25,30 CHF) und LEM (-3,94 Prozent auf 610,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 6 841 303 Aktien gehandelt. Mit 316,247 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 4,55% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 24,80 9,25% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,70 13,01% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 183,00 -2,55% Barry Callebaut AG (N)
BioVersys 25,30 -4,53% BioVersys
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,62 -9,32% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 19,00 -0,78% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 11,63 -5,52% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EFG International AG 17,26 4,35% EFG International AG
EvoNext Holdings AG 2,30 6,48% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 7,14% GAM AG
LEM S.A. 646,00 -2,86% LEM S.A.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 398,80 0,10% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 42,06 -2,62% UBS

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SPI 19 754,43 -0,25%

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