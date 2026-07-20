Zurückhaltung in Zürich: SPI sackt zum Ende des Montagshandels ab

Am Montag gab der SPI via SIX letztendlich um 0,61 Prozent auf 20 033,11 Punkte nach. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,499 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,553 Prozent tiefer bei 20 044,89 Punkten, nach 20 156,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Montag bei 19 995,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 147,93 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 19 475,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 765,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, betrug der SPI-Kurs 16 746,73 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,82 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Gurit (+ 6,61 Prozent auf 35,50 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,93 Prozent auf 0,63 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,00 Prozent auf 0,04 CHF), PolyPeptide (+ 4,79 Prozent auf 43,75 CHF) und Xlife Sciences (+ 4,35 Prozent auf 18,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Clariant (-6,43 Prozent auf 7,21 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,83 Prozent auf 19,53 CHF), Ascom (-4,70 Prozent auf 5,48 CHF), Leonteq (-4,64 Prozent auf 15,20 CHF) und Zuger Kantonalbank (-4,11 Prozent auf 10 500,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 459 666 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 292,637 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at