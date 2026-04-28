SIG Group Aktie

SIG Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5NU / ISIN: CH0435377954

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 28.04.2026 15:58:49

Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Der SPI erleidet am Dienstagnachmittag Verluste.

Um 15:39 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,48 Prozent auf 18 485,59 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,356 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,720 Prozent auf 18 441,28 Punkte an der Kurstafel, nach 18 575,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 400,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 523,12 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 17 552,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bewegte sich der SPI bei 18 035,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, notierte der SPI bei 16 330,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,33 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SIG Group (+ 12,55 Prozent auf 12,38 CHF), Idorsia (+ 4,25 Prozent auf 3,92 CHF), Calida (+ 3,09 Prozent auf 16,00 CHF), SoftwareONE (+ 2,90 Prozent auf 7,11 CHF) und Stadler Rail (+ 2,59 Prozent auf 22,18 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Addex Therapeutics (-7,82 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (-6,25 Prozent auf 0,60 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,21 Prozent auf 0,28 CHF), Curatis (-6,00 Prozent auf 23,50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-5,74 Prozent auf 5,75 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 2 504 786 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,226 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Curatis AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Curatis AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,05 -4,17% Addex Therapeutics Ltd.
ASMALLWORLD AG 0,60 0,85% ASMALLWORLD AG
Autoneum AG 127,00 -0,78% Autoneum AG
Calida AG 17,30 4,85% Calida AG
Curatis AG 24,90 -0,40% Curatis AG
Evolva Holding AG 1,05 3,96% Evolva Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,15 -6,11% Highlight Event and Entertainment AG
Idorsia AG 4,24 5,73% Idorsia AG
MindMaze Therapeutics 0,29 -8,18% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 355,00 -1,17% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SIG Group 13,39 11,96% SIG Group
SoftwareONE 7,50 2,32% SoftwareONE
Stadler Rail 23,84 1,62% Stadler Rail

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 537,94 -0,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen