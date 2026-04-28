Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Um 15:39 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,48 Prozent auf 18 485,59 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,356 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,720 Prozent auf 18 441,28 Punkte an der Kurstafel, nach 18 575,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 400,09 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 523,12 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 17 552,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bewegte sich der SPI bei 18 035,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, notierte der SPI bei 16 330,44 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,33 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit SIG Group (+ 12,55 Prozent auf 12,38 CHF), Idorsia (+ 4,25 Prozent auf 3,92 CHF), Calida (+ 3,09 Prozent auf 16,00 CHF), SoftwareONE (+ 2,90 Prozent auf 7,11 CHF) und Stadler Rail (+ 2,59 Prozent auf 22,18 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Addex Therapeutics (-7,82 Prozent auf 0,04 CHF), ASMALLWORLD (-6,25 Prozent auf 0,60 CHF), MindMaze Therapeutics (-6,21 Prozent auf 0,28 CHF), Curatis (-6,00 Prozent auf 23,50 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-5,74 Prozent auf 5,75 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 2 504 786 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,226 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at