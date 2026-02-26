Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge

Am Donnerstag fiel der SPI via SIX zum Handelsende um 0,35 Prozent auf 19 151,61 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,544 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,265 Prozent auf 19 166,91 Punkte an der Kurstafel, nach 19 217,92 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 266,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 125,77 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 0,511 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der SPI mit 18 188,61 Punkten gehandelt. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 26.11.2025, mit 17 615,97 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, wies der SPI einen Stand von 17 220,74 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,98 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 284,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 950,56 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Xlife Sciences (+ 7,08 Prozent auf 22,70 CHF), Clariant (+ 5,59 Prozent auf 8,31 CHF), Idorsia (+ 5,33 Prozent auf 3,95 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,78 Prozent auf 0,12 CHF) und Adecco SA (+ 4,57 Prozent auf 21,96 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Medmix (-14,85 Prozent auf 9,69 CHF), Adval Tech (-8,99 Prozent auf 34,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,81 Prozent auf 5,90 CHF), Zehnder A (-6,80 Prozent auf 79,50 CHF) und Evolva (-6,19 Prozent auf 0,91 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die Idorsia-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 926 846 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 333,390 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

