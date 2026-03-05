Kudelski Aktie

Kudelski für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915684 / ISIN: CH0012268360

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 05.03.2026 17:58:38

Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge

Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge

Der SPI zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.

Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 1,43 Prozent leichter bei 18 353,79 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,462 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,206 Prozent leichter bei 18 581,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 619,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 353,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 685,98 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 3,34 Prozent nach. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 05.02.2026, einen Stand von 18 583,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 777,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 300,38 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,611 Prozent zu. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Züblin (Zueblin Immobilien (+ 8,14 Prozent auf 47,80 CHF), Villars SA (+ 6,90 Prozent auf 620,00 CHF), Schweiter Technologies (+ 6,33 Prozent auf 260,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,44 Prozent auf 0,13 CHF) und GAM (+ 3,64 Prozent auf 0,11 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Cicor Technologies (-15,77 Prozent auf 133,50 CHF), Feintool International (-6,60 Prozent auf 9,62 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,51 Prozent auf 6,00 CHF), Sonova (-5,51 Prozent auf 192,00 CHF) und Sensirion (-5,25 Prozent auf 52,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 324 014 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 320,145 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kudelski S.A. (I)

mehr Nachrichten

Analysen zu Sensirion Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cicor Technologies Ltd. 143,50 -16,08% Cicor Technologies Ltd.
Evolva Holding AG 0,91 -10,10% Evolva Holding AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,75 -1,83% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,13 2,95% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,70 -0,74% Highlight Event and Entertainment AG
Kudelski S.A. (I) 1,29 5,31% Kudelski S.A. (I)
Leclanche (Leclanché SA) 0,13 -1,85% Leclanche (Leclanché SA)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 388,80 0,15% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schweiter Technologies AG 0,00 0,00% Schweiter Technologies AG
Sensirion Holding AG 57,90 0,17% Sensirion Holding AG
Sonova AG 215,70 1,41% Sonova AG
UBS 33,90 0,41% UBS
Villars SA 580,00 -6,45% Villars SA
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 51,50 0,00% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 264,77 -0,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen