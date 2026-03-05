Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge

Der SPI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 1,43 Prozent leichter bei 18 353,79 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,462 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,206 Prozent leichter bei 18 581,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 619,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 353,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 685,98 Punkten.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 3,34 Prozent nach. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 05.02.2026, einen Stand von 18 583,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 777,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 300,38 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,611 Prozent zu. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 950,56 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Züblin (Zueblin Immobilien (+ 8,14 Prozent auf 47,80 CHF), Villars SA (+ 6,90 Prozent auf 620,00 CHF), Schweiter Technologies (+ 6,33 Prozent auf 260,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,44 Prozent auf 0,13 CHF) und GAM (+ 3,64 Prozent auf 0,11 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Cicor Technologies (-15,77 Prozent auf 133,50 CHF), Feintool International (-6,60 Prozent auf 9,62 CHF), Highlight Event and Entertainment (-5,51 Prozent auf 6,00 CHF), Sonova (-5,51 Prozent auf 192,00 CHF) und Sensirion (-5,25 Prozent auf 52,30 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 5 324 014 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 320,145 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at