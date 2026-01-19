Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht zum Start Abschläge

Am Montag verliert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,67 Prozent auf 18 404,55 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,406 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 359,92 Zählern und damit 0,907 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 527,92 Punkte).

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 18 359,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 404,55 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.12.2025, lag der SPI noch bei 18 088,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 17 361,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 983,37 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,890 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 18 642,83 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 075,25 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 14,38 Prozent auf 1,75 CHF), Evolva (+ 7,32 Prozent auf 0,88 CHF), PolyPeptide (+ 4,59 Prozent auf 29,60 CHF), Ascom (+ 2,07 Prozent auf 4,19 CHF) und GAM (+ 2,05 Prozent auf 0,15 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Edisun Power Europe (-5,12 Prozent auf 55,60 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,11 Prozent auf 1,30 CHF), VAT (-3,91 Prozent auf 486,40 CHF), Curatis (-3,61 Prozent auf 16,00 CHF) und ASMALLWORLD (-3,57 Prozent auf 0,68 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 392 021 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 305,399 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Die Evolva-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at