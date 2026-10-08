Addex Therapeutics Aktie

Addex Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

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SPI im Fokus 08.10.2026 09:28:45

Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert zum Handelsstart

Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert zum Handelsstart

Der SPI verliert am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 1,00 Prozent leichter bei 19 360,48 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,433 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,724 Prozent auf 19 413,96 Punkte an der Kurstafel, nach 19 555,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 413,96 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 360,48 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0,448 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 19 848,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 931,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der SPI auf 17 419,74 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,13 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 4,39 Prozent auf 0,02 CHF), Emmi (+ 3,45 Prozent auf 869,00 CHF), TX Group (+ 1,66) Prozent auf 171,80 CHF), Lindt (+ 1,51 Prozent auf 80 900,00 CHF) und Lindt (+ 1,38 Prozent auf 7 710,00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Kudelski (-5,45 Prozent auf 1,22 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-5,05 Prozent auf 17,28 CHF), SHL Telemedicine (-4,76 Prozent auf 1,00 CHF), GAM (-4,66 Prozent auf 0,07 CHF) und Carlo Gavazzi (-4,55 Prozent auf 157,50 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Addex Therapeutics-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 235 510 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306,374 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,77 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
Barry Callebaut AG (N) 1 114,00 0,18% Barry Callebaut AG (N)
Carlo Gavazzi Holding AG 165,50 -2,65% Carlo Gavazzi Holding AG
Curatis AG 19,85 5,03% Curatis AG
Emmi AG 926,00 0,33% Emmi AG
EvoNext Holdings AG 2,35 -0,42% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 0,00% GAM AG
Kudelski S.A. (I) 0,89 -35,83% Kudelski S.A. (I)
Kuros (Kuros Biosciences) 19,33 0,26% Kuros (Kuros Biosciences)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 320,00 0,12% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) 87 100,00 0,58% Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 389,80 0,31% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,03 -1,90% SHL Telemedicine
TX Group 180,40 0,22% TX Group

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