Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert zum Start des Freitagshandels

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 19 458,31 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,427 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 19 459,02 Zählern und damit 0,021 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (19 463,18 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 19 465,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 19 458,31 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,318 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, erreichte der SPI einen Stand von 18 867,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, lag der SPI bei 17 379,49 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 16 449,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 554,73 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Carlo Gavazzi (+ 6,00 Prozent auf 159,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,56 Prozent auf 5,70 CHF), Schlatter Industries (+ 5,52 Prozent auf 19,10 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 4,28 Prozent auf 151,20 CHF) und Addex Therapeutics (+ 3,60 Prozent auf 0,05 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Julius Bär (-3,13 Prozent auf 64,30 CHF), Sonova (-2,04 Prozent auf 192,40 CHF), DocMorris (-1,94 Prozent auf 8,33 CHF), Idorsia (-1,88 Prozent auf 5,74 CHF) und UBS (-1,41 Prozent auf 40,48 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 551 235 Aktien gehandelt. Mit 287,012 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at