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Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Index im Fokus 18.08.2026 17:58:50

Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich leichter

Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich leichter

Kaum bewegt zeigte sich der SPI heute.

Der SPI schloss am Dienstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 20 161,57 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,496 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,130 Prozent auf 20 155,02 Punkte an der Kurstafel, nach 20 181,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 185,18 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 085,94 Zählern.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20 156,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 716,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der SPI bei 16 770,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,52 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Curatis (+ 10,50 Prozent auf 20,00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 9,96 Prozent auf 59,60 CHF), Medartis (+ 6,37 Prozent auf 93,50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,77 Prozent auf 16,50 CHF) und Villars SA (+ 3,42 Prozent auf 605,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Huber + Suhner (-11,35 Prozent auf 180,40 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-10,02 Prozent auf 29,20 CHF), MindMaze Therapeutics (-9,89 Prozent auf 0,21 CHF), ams-OSRAM (-6,49 Prozent auf 18,29 CHF) und EvoNext (-6,42 Prozent auf 2,48 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 640 725 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 306,489 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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ams-OSRAM AG 19,30 -6,76% ams-OSRAM AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 31,90 -9,38% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Basilea Pharmaceutica AG 63,50 10,43% Basilea Pharmaceutica AG
Curatis AG 20,00 10,50% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,62 21,30% EvoNext Holdings AG
Huber + Suhner AG 215,50 -0,46% Huber + Suhner AG
Logitech S.A. 85,48 -2,33% Logitech S.A.
Medartis Holding AG 93,50 6,37% Medartis Holding AG
MindMaze Therapeutics 0,21 -10,08% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 389,40 1,20% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 17,52 3,55% Santhera Pharmaceuticals AG
UBS 45,75 -0,82% UBS
Villars SA 605,00 3,42% Villars SA

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