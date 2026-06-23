Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich zum Start schwächer

Am Dienstag notiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,28 Prozent schwächer bei 19 516,31 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,412 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,543 Prozent schwächer bei 19 464,54 Punkten, nach 19 570,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 19 464,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 516,31 Punkten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 19 052,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 311,06 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Wert von 16 422,60 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,98 Prozent aufwärts. Bei 19 570,81 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 3,23 Prozent auf 0,04 CHF), EvoNext (+ 2,59 Prozent auf 1,79 CHF), Molecular Partners (+ 1,97) Prozent auf 3,10 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 1,88 Prozent auf 8,68 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 1,65 Prozent auf 67,90 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-14,52 Prozent auf 5,30 CHF), Adval Tech (-7,17 Prozent auf 44,00 CHF), GAM (-7,14 Prozent auf 0,07 CHF), Komax (-3,99 Prozent auf 48,10 CHF) und lastminutecom (-3,41 Prozent auf 12,75 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 149 444 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 279,874 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 11,77 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at