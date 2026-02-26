Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag geht es im SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,17 Prozent auf 19 184,66 Punkte nach unten. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,544 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,265 Prozent auf 19 166,91 Punkte an der Kurstafel, nach 19 217,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 191,27 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 166,91 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,684 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wies der SPI einen Wert von 18 188,61 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, stand der SPI bei 17 615,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 220,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,17 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 284,19 Punkten. Bei 17 950,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Feintool International (+ 4,59 Prozent auf 10,25 CHF), Clariant (+ 3,62 Prozent auf 8,16 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,28 Prozent auf 0,63 CHF), Molecular Partners (+ 2,94 Prozent auf 3,85 CHF) und Swiss Prime Site (+ 2,31 Prozent auf 142,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Adval Tech (-9,52 Prozent auf 34,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,81 Prozent auf 5,90 CHF), Evolva (-7,22 Prozent auf 0,90 CHF), Addex Therapeutics (-4,00 Prozent auf 0,05 CHF) und OC Oerlikon (-3,72 Prozent auf 4,09 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Aktuell weist die Idorsia-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 456 532 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 333,390 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

