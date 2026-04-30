Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,54 Prozent schwächer bei 18 296,63 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,338 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,603 Prozent schwächer bei 18 284,25 Punkten in den Handel, nach 18 395,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 296,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 278,81 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,60 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 673,08 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, wurde der SPI mit 18 220,41 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Wert von 16 479,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,298 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell OC Oerlikon (+ 3,06 Prozent auf 3,37 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 2,41 Prozent auf 16,12 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 1,69 Prozent auf 192,20 CHF), SIG Group (+ 1,42 Prozent auf 12,18 CHF) und Bellevue (+ 1,30 Prozent auf 7,78 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Züblin (Zueblin Immobilien (-5,28 Prozent auf 50,20 CHF), Addex Therapeutics (-4,82 Prozent auf 0,05 CHF), Edisun Power Europe (-3,89 Prozent auf 69,20 CHF), Autoneum (-3,75 Prozent auf 112,80 CHF) und Sensirion (-3,71 Prozent auf 64,90 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 470 010 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 282,986 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at