Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus

Der SPI fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,71 Prozent leichter bei 19 923,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,472 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,788 Prozent auf 19 906,87 Punkte an der Kurstafel, nach 20 064,96 Punkten am Vortag.

Bei 19 906,87 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19 936,81 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19 326,92 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Wert von 18 650,43 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 14.07.2025, mit 16 629,11 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,22 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell GAM (+ 8,20 Prozent auf 0,07 CHF), SHL Telemedicine (+ 2,86 Prozent auf 1,08 CHF), ams-OSRAM (+ 1,80 Prozent auf 19,22 CHF), EFG International (+ 1,76 Prozent auf 17,34 CHF) und Mikron (+ 1,23 Prozent auf 16,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-11,46 Prozent auf 45,60 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,26 Prozent auf 5,55 CHF), ASMALLWORLD (-6,45 Prozent auf 0,58 CHF), Curatis (-6,28 Prozent auf 22,40 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-5,84 Prozent auf 51,60 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 125 996 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 292,607 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at