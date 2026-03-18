BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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18.03.2026 11:36:53
Zusätzliches Bildmaterial von der Designpremiere des BMW i3 von Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, und Adrian van Hooydonk, Leiter BMW Group Design.
Zusätzliches Bildmaterial von der Designpremiere des BMW i3 von Oliver Zipse, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, und Adrian van Hooydonk, Leiter BMW Group Design.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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