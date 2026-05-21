KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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21.05.2026 06:00:00
Zusammenfassen und Übersetzen: GMX bringt KI-Funktionen im Gratis-Postfach
GMX-Nutzer im DACH-Raum erhalten Zugriff auf generative KI-Funktionen zum Schreiben und Lesen von E-Mails. Modelle sollen ausschließlich in Deutschland laufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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