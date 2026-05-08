note Aktie
WKN DE: A3D2GS / ISIN: JP3759300001
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08.05.2026 16:00:00
Zustandsbericht der Deutschen Bahn: Infrastruktur bleibt bei Note 3
Die DB-Tochter InfraGO bewertet den Zustand der Bahninfrastruktur erneut mit einer 3. Während sich Bahnhöfe leicht verbesserten, bleiben Stellwerke kritisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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