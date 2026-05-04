Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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04.05.2026 13:37:50
Zustimmung zur Kapitalerhöhung: Unicredit-Aktionäre machen Weg für Commerzbank-Übernahme frei
Die italienische Großbank Unicredit bekommt grünes Licht von den Aktionären für ihre Offerte an die Commerzbank. Das offizielle Angebot für das Frankfurter Geldhaus soll am Dienstag folgen. Allerdings liegt der gebotene Preis unter dem aktuellen Börsenkurs.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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