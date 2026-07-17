Truth Social Aktie

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17.07.2026 23:35:24

"Zutiefst unethische" Pläne: Truth Social verlangt für Echtzeit-Zugriff wohl bis zu 100.000 Dollar im Monat

Truth Social plant einen kostenpflichtigen "Hochgeschwindigkeitszugriff". Postings sind damit schneller sichtbar, was für börsenrelevante Meldungen relevant sein könnte. Doch dies hat offenbar einen stolzen Preis.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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