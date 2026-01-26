dormakaba Aktie
WKN: 898080 / ISIN: CH0011795959
26.01.2026 17:40:00
Zutrittskontrollsysteme: dormakaba behebt teils kritische Sicherheitslücken
Die gut zwanzig Lücken finden sich im Access Manager, der Registriereinheit und im Exos-Server für Unternehmens-Schließsysteme. Der Meldeprozess dauerte Jahre.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu dormakaba Holding AG
15.01.26
|dormakaba testet innovative Zutrittssysteme im nördlichsten Eishotel der Welt (EQS Group)
15.01.26
|dormakaba to test innovative access systems at world's northernmost ice hotel (EQS Group)
30.10.25
|SPI-Titel dormakaba-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in dormakaba von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
23.10.25
|SPI-Wert dormakaba-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in dormakaba von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
22.10.25
|SPI-Wert dormakaba-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich dormakaba-Aktionäre freuen (finanzen.at)
21.10.25
|Annual General Meeting approves all proposals (EQS Group)
21.10.25
|Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu (EQS Group)
21.10.25
|Schwacher Handel: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)