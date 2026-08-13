ZUU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ZUU hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 4,35 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ZUU -49,570 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 807,2 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 41,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 569,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at