ZUU: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ZUU äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

ZUU vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 25,73 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 72,58 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ZUU in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 690,3 Millionen JPY im Vergleich zu 833,7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 83,820 JPY. Im Vorjahr waren 25,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 12,41 Prozent auf 2,62 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte ZUU 2,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at