Zuversicht in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Handelsstart steigen

Am Montag notiert der Euro STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX 0,21 Prozent fester bei 4 032,97 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 3,519 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,020 Prozent fester bei 4 025,48 Punkten, nach 4 024,68 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 039,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 025,48 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 207,16 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 391,41 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.10.2022, den Wert von 3 476,63 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 4,59 Prozent zu Buche. Bei 4 491,51 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Intesa Sanpaolo-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 331,608 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,93 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at