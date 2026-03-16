ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Kursentwicklung
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16.03.2026 09:29:14
Zuversicht in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen
Um 09:11 Uhr steigt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,32 Prozent auf 4 992,38 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,065 Prozent auf 4 979,89 Punkte an der Kurstafel, nach 4 976,65 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 994,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 979,89 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 16.02.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 154,01 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 820,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 635,25 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,710 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. 4 863,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,48 Prozent auf 1 632,00 EUR), BP (+ 2,15 Prozent auf 5,46 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,17 Prozent auf 34,07 GBP), Rolls-Royce (+ 0,99 Prozent auf 12,28 GBP) und Unilever (+ 0,86 Prozent auf 48,76 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Enel (-0,82 Prozent auf 9,64 EUR), National Grid (-0,70 Prozent auf 13,64 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,62 Prozent auf 5,12 EUR), Siemens (-0,59 Prozent auf 219,05 EUR) und UniCredit (-0,59 Prozent auf 62,70 EUR).
Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 437 388 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 454,639 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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