Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,71 Prozent höher bei 5 792,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,902 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,048 Prozent auf 5 748,97 Punkte an der Kurstafel, nach 5 751,71 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 799,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 746,36 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, einen Stand von 5 668,17 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 30.09.2025, einen Stand von 5 529,96 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 4 869,28 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 17,79 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 2,69 Prozent auf 37,73 EUR), UniCredit (+ 2,48 Prozent auf 70,97 EUR), Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 561,00 EUR), Bayer (+ 1,63 Prozent auf 37,01 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,91 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen BMW (-0,43 Prozent auf 93,14 EUR), Deutsche Börse (-0,22 Prozent auf 223,70 EUR), Siemens Energy (-0,17 Prozent auf 120,40 EUR), Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 27,66 EUR) und SAP SE (-0,05 Prozent auf 208,35 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 888 505 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 348,453 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 hat die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die höchste Dividendenrendite.

