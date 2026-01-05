Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Index-Performance im Fokus 05.01.2026 17:58:35

Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen

Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen

Der Euro STOXX 50 verzeichnete am Montagabend Kursanstiege.

Am Montag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1,25 Prozent auf 5 923,29 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,985 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,218 Prozent höher bei 5 863,16 Punkten, nach 5 850,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 863,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 924,60 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 723,93 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 651,71 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 4 871,45 Punkten.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 9,36 Prozent auf 1 752,00 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 39,91 EUR), Siemens Energy (+ 3,87 Prozent auf 127,55 EUR), SAP SE (+ 2,10 Prozent auf 206,20 EUR) und Airbus SE (+ 2,08 Prozent auf 208,15 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-2,91 Prozent auf 103,35 EUR), BMW (-2,80 Prozent auf 93,62 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,41 Prozent auf 60,44 EUR), BASF (-1,99 Prozent auf 43,89 EUR) und Deutsche Telekom (-1,26 Prozent auf 27,47 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 895 906 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 382,291 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

02.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
22.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
18.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
10.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
