Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen

Am Montag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1,25 Prozent auf 5 923,29 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,985 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,218 Prozent höher bei 5 863,16 Punkten, nach 5 850,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 863,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 924,60 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 723,93 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 651,71 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 4 871,45 Punkten.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 9,36 Prozent auf 1 752,00 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 39,91 EUR), Siemens Energy (+ 3,87 Prozent auf 127,55 EUR), SAP SE (+ 2,10 Prozent auf 206,20 EUR) und Airbus SE (+ 2,08 Prozent auf 208,15 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-2,91 Prozent auf 103,35 EUR), BMW (-2,80 Prozent auf 93,62 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,41 Prozent auf 60,44 EUR), BASF (-1,99 Prozent auf 43,89 EUR) und Deutsche Telekom (-1,26 Prozent auf 27,47 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 895 906 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 382,291 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

