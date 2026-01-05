Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index-Performance im Fokus
|
05.01.2026 17:58:35
Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen
Am Montag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1,25 Prozent auf 5 923,29 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,985 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,218 Prozent höher bei 5 863,16 Punkten, nach 5 850,38 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 863,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 924,60 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 723,93 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 651,71 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 4 871,45 Punkten.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 9,36 Prozent auf 1 752,00 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 39,91 EUR), Siemens Energy (+ 3,87 Prozent auf 127,55 EUR), SAP SE (+ 2,10 Prozent auf 206,20 EUR) und Airbus SE (+ 2,08 Prozent auf 208,15 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-2,91 Prozent auf 103,35 EUR), BMW (-2,80 Prozent auf 93,62 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,41 Prozent auf 60,44 EUR), BASF (-1,99 Prozent auf 43,89 EUR) und Deutsche Telekom (-1,26 Prozent auf 27,47 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 895 906 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 382,291 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien
Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|02.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
