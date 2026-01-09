Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen

Für den Euro STOXX 50 ging es am Abend aufwärts.

Zum Handelsschluss stieg der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,55 Prozent auf 5 995,56 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,032 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,206 Prozent höher bei 5 916,48 Punkten, nach 5 904,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 5 916,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 999,48 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2,26 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 718,32 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 09.10.2025, mit 5 625,56 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 09.01.2025, den Stand von 5 017,91 Punkten.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,83 Prozent auf 212,35 EUR), Rheinmetall (+ 2,65 Prozent auf 1 900,00 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 41,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,01 Prozent auf 103,85 EUR) und Siemens Energy (+ 1,94 Prozent auf 125,85 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Allianz (-2,02 Prozent auf 382,30 EUR), Bayer (-1,66 Prozent auf 38,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,09 Prozent auf 526,80 EUR), Deutsche Börse (-0,65 Prozent auf 212,40 EUR) und BMW (-0,63 Prozent auf 92,02 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 416 386 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 407,679 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

