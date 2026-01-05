Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start steigen

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am ersten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,75 Prozent auf 5 894,49 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,985 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,218 Prozent auf 5 863,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 850,38 Punkten am Vortag.

Bei 5 896,27 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 863,16 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 723,93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 651,71 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 4 871,45 Punkten.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 6,37 Prozent auf 1 704,00 EUR), Infineon (+ 2,74 Prozent auf 39,32 EUR), Siemens Energy (+ 2,12) Prozent auf 125,40 EUR), Airbus SE (+ 2,06 Prozent auf 208,10 EUR) und adidas (+ 1,70 Prozent auf 170,25 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,48 Prozent auf 532,40 EUR), Deutsche Telekom (-1,08 Prozent auf 27,52 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,66 Prozent auf 105,75 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,54 Prozent auf 5,92 EUR) und Allianz (-0,46 Prozent auf 385,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 356 248 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 382,291 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,03 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at