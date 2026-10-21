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Kursentwicklung 21.10.2026 15:58:45

Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen

Zuversicht in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen

Der STOXX 50 gewinnt heute an Wert.

Um 15:42 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,05 Prozent fester bei 5 404,21 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,283 Prozent auf 5 363,06 Punkte an der Kurstafel, nach 5 347,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5 354,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 410,79 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,233 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 365,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der STOXX 50 5 408,52 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 792,61 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,02 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 3,13 Prozent auf 207,85 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,98 Prozent auf 6,06 EUR), Siemens (+ 2,73 Prozent auf 267,35 EUR), Airbus SE (+ 2,55 Prozent auf 198,60 EUR) und Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 133,52 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen London Stock Exchange (LSE) (-1,19 Prozent auf 86,40 GBP), Unilever (-1,17 Prozent auf 48,46 GBP), BAT (-0,79 Prozent auf 43,84 GBP), Deutsche Telekom (-0,70 Prozent auf 25,54 EUR) und Rio Tinto (-0,52 Prozent auf 65,11 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 628 408 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 576,585 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,96 zu Buche schlagen. Mit 7,40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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