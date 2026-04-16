Zuversicht in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Derzeit zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,49 Prozent höher bei 5 969,44 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,005 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,050 Prozent auf 5 937,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 940,34 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 937,36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 969,44 Punkten.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,25 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 16.03.2026, mit 5 739,01 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 16.01.2026, einen Stand von 6 029,45 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Stand von 4 966,50 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,04 Prozent zu Buche. Bei 6 199,78 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,42 Prozent auf 150,08 EUR), Airbus SE (+ 1,83 Prozent auf 174,74 EUR), adidas (+ 0,86 Prozent auf 141,20 EUR), BASF (+ 0,70 Prozent auf 53,27 EUR) und Siemens (+ 0,70 Prozent auf 239,05 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,14 Prozent auf 53,84 EUR), Eni (-0,80 Prozent auf 23,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,62 Prozent auf 90,00 EUR), BMW (-0,61 Prozent auf 81,74 EUR) und Deutsche Telekom (-0,56 Prozent auf 28,39 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3 996 123 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 494,954 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at