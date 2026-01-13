Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Am Dienstag steigt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,32 Prozent auf 6 035,63 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,099 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,097 Prozent stärker bei 6 022,16 Punkten, nach 6 016,30 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6 041,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 007,72 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 5 720,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 568,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 954,21 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 217,75 EUR), Siemens (+ 1,80 Prozent auf 263,00 EUR), Infineon (+ 1,13 Prozent auf 42,14 EUR), Airbus SE (+ 1,04 Prozent auf 218,50 EUR) und Eni (+ 0,71 Prozent auf 16,18 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-2,17 Prozent auf 38,85 EUR), BMW (-1,92 Prozent auf 88,74 EUR), Enel (-1,74 Prozent auf 9,15 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,47 Prozent auf 47,67 EUR) und Deutsche Telekom (-1,46 Prozent auf 28,27 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 987 761 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 419,229 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,07 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

