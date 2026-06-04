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Index-Bewegung 04.06.2026 12:27:08

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Derzeit zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,29 Prozent stärker bei 6 071,01 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 5,106 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,076 Prozent auf 6 058,16 Punkte an der Kurstafel, nach 6 053,57 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 052,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 092,88 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,283 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 04.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 763,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 870,92 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.06.2025, den Wert von 5 405,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,77 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 4,57 Prozent auf 163,06 EUR), Airbus SE (+ 2,86 Prozent auf 174,16 EUR), Deutsche Bank (+ 1,80 Prozent auf 27,42 EUR), Deutsche Börse (+ 1,41 Prozent auf 244,30 EUR) und Bayer (+ 1,12 Prozent auf 35,09 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-4,20 Prozent auf 84,30 EUR), Siemens Energy (-1,79 Prozent auf 157,30 EUR), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 187,20 EUR), Siemens (-0,62 Prozent auf 273,30 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,41 Prozent auf 5,65 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 156 404 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 563,404 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,55 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 517,00 2,03% ASML NV
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Deutsche Bank AG 27,79 3,12% Deutsche Bank AG
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