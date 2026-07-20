Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag im Aufwind

Der Euro STOXX 50 befindet sich heute im Aufwind.

Am Montag springt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,21 Prozent auf 6 244,04 Punkte an. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,359 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,109 Prozent auf 6 224,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 230,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6 254,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6 215,38 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 293,13 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.04.2026, bei 5 982,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, bei 5 359,23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,73 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,49 Prozent auf 152,82 EUR), Eni (+ 1,89 Prozent auf 21,80 EUR), Siemens (+ 0,68 Prozent auf 266,35 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,65 Prozent auf 6,33 EUR) und SAP SE (+ 0,62 Prozent auf 138,78 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Enel (-2,89 Prozent auf 9,90 EUR), Bayer (-1,32 Prozent auf 47,82 EUR), BASF (-0,85 Prozent auf 48,13 EUR), Airbus SE (-0,70 Prozent auf 192,92 EUR) und Deutsche Börse (-0,54 Prozent auf 255,50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 700 938 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 592,387 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at