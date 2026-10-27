Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Das macht der Euro STOXX 50 am Dienstag.

Um 15:41 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,67 Prozent nach oben auf 6 157,39 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,241 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,118 Prozent auf 6 109,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6 116,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 095,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 158,89 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 6 302,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 282,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 711,06 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,25 Prozent zu Buche. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 128,14 EUR), Infineon (+ 3,67 Prozent auf 52,04 EUR), Siemens (+ 1,57 Prozent auf 265,50 EUR), SAP SE (+ 1,18 Prozent auf 214,75 EUR) und Enel (+ 0,89 Prozent auf 9,30 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,06 Prozent auf 40,11 EUR), Eni (-2,84 Prozent auf 26,35 EUR), Rheinmetall (-1,26 Prozent auf 1 021,20 EUR), UniCredit (-1,03 Prozent auf 73,06 EUR) und BMW (-0,87 Prozent auf 57,24 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 049 451 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 551,148 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,24 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at