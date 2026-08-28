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Index im Fokus 28.08.2026 17:58:28

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 machte am Abend Gewinne.

Am Freitag kletterte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 1,04 Prozent auf 6 491,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,516 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,369 Prozent auf 6 448,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 424,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 448,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 498,45 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,582 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 289,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 055,11 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 5 396,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 4,50 Prozent auf 62,64 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,23 Prozent auf 77,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,96 Prozent auf 46,95 EUR), BASF (+ 1,96 Prozent auf 52,52 EUR) und Enel (+ 1,82 Prozent auf 9,52 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 1 154,60 EUR), Siemens Energy (-0,36 Prozent auf 149,70 EUR), Infineon (-0,16 Prozent auf 57,08 EUR), Airbus SE (-0,07 Prozent auf 203,15 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,18 Prozent auf 56,52 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 010 418 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 577,202 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 202,50 -0,37% Airbus SE
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BASF 52,37 2,01% BASF
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