Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index im Fokus
|
28.08.2026 17:58:28
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen
Am Freitag kletterte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 1,04 Prozent auf 6 491,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,516 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,369 Prozent auf 6 448,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 424,73 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 448,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 498,45 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,582 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 289,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 055,11 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 5 396,73 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 4,50 Prozent auf 62,64 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,23 Prozent auf 77,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,96 Prozent auf 46,95 EUR), BASF (+ 1,96 Prozent auf 52,52 EUR) und Enel (+ 1,82 Prozent auf 9,52 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 1 154,60 EUR), Siemens Energy (-0,36 Prozent auf 149,70 EUR), Infineon (-0,16 Prozent auf 57,08 EUR), Airbus SE (-0,07 Prozent auf 203,15 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,18 Prozent auf 56,52 EUR).
Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 010 418 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 577,202 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
28.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
28.08.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
28.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|26.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|30,55
|-0,10%
|Airbus SE
|202,50
|-0,37%
|ASML NV
|1 464,20
|-0,97%
|BASF
|52,37
|2,01%
|BMW AG
|62,70
|5,27%
|Deutsche Telekom AG
|28,40
|1,03%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,30
|0,11%
|Enel S.p.A.
|9,45
|1,00%
|Infineon AG
|56,55
|-0,79%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,69
|2,64%
|Rheinmetall AG
|1 150,80
|-2,16%
|Siemens Energy AG
|148,82
|-1,22%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|77,04
|3,27%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 485,67
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.