Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Am Freitag kletterte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 1,04 Prozent auf 6 491,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5,516 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,369 Prozent auf 6 448,46 Punkte an der Kurstafel, nach 6 424,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 448,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 498,45 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,582 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 289,51 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6 055,11 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 5 396,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit BMW (+ 4,50 Prozent auf 62,64 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,23 Prozent auf 77,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,96 Prozent auf 46,95 EUR), BASF (+ 1,96 Prozent auf 52,52 EUR) und Enel (+ 1,82 Prozent auf 9,52 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 1 154,60 EUR), Siemens Energy (-0,36 Prozent auf 149,70 EUR), Infineon (-0,16 Prozent auf 57,08 EUR), Airbus SE (-0,07 Prozent auf 203,15 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,18 Prozent auf 56,52 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 010 418 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 577,202 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at