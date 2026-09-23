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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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STOXX-Handel im Blick 23.09.2026 09:28:54

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen

Machte sich der Euro STOXX 50 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwoch an seine positive Performance an.

Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,31 Prozent stärker bei 6 344,63 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,411 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent fester bei 6 334,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 324,72 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 334,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 361,61 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,62 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 462,22 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Wert von 6 230,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 472,39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,45 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,04 Prozent auf 186,04 EUR), Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 008,60 EUR), Siemens (+ 0,57 Prozent auf 275,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,46 Prozent auf 281,20 EUR) und Airbus SE (+ 0,41 Prozent auf 195,50 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-0,81 Prozent auf 32,38 EUR), Allianz (-0,72 Prozent auf 427,10 EUR), Infineon (-0,65 Prozent auf 59,74 EUR), Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 26,97 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,44 Prozent auf 58,36 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 340 787 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 570,958 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Airbus SE 195,32 -0,06% Airbus SE
Allianz 412,90 -4,24% Allianz
ASML NV 1 519,80 0,85% ASML NV
Deutsche Bank AG 31,66 -3,77% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 282,20 0,89% Deutsche Börse AG
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DHL Group (ex Deutsche Post) 57,50 -2,08% DHL Group (ex Deutsche Post)
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 42,16 -3,01% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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