Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|STOXX-Handel im Blick
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23.09.2026 09:28:54
Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen
Um 09:12 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,31 Prozent stärker bei 6 344,63 Punkten. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,411 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent fester bei 6 334,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 324,72 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6 334,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 361,61 Punkten.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,62 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 462,22 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Wert von 6 230,55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 472,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,45 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2,04 Prozent auf 186,04 EUR), Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 008,60 EUR), Siemens (+ 0,57 Prozent auf 275,40 EUR), Deutsche Börse (+ 0,46 Prozent auf 281,20 EUR) und Airbus SE (+ 0,41 Prozent auf 195,50 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Deutsche Bank (-0,81 Prozent auf 32,38 EUR), Allianz (-0,72 Prozent auf 427,10 EUR), Infineon (-0,65 Prozent auf 59,74 EUR), Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 26,97 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,44 Prozent auf 58,36 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 340 787 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 570,958 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
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|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
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|UBS AG
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|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,32
|-0,06%
|Allianz
|412,90
|-4,24%
|ASML NV
|1 519,80
|0,85%
|Deutsche Bank AG
|31,66
|-3,77%
|Deutsche Börse AG
|282,20
|0,89%
|Deutsche Telekom AG
|26,83
|-1,11%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,50
|-2,08%
|Infineon AG
|58,71
|-2,80%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|42,16
|-3,01%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,74
|-0,81%
|Rheinmetall AG
|1 023,00
|2,87%
|SAP SE
|186,20
|0,91%
|Siemens AG
|273,90
|-0,51%
|TotalEnergies
|79,67
|1,70%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 307,39
|-0,27%
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