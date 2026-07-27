Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Am Montag erhöhte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,27 Prozent auf 6 297,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,383 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,109 Prozent fester bei 6 287,80 Punkten, nach 6 280,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 369,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 287,80 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 221,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 860,32 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 5 352,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 7,90 Prozent auf 151,28 EUR), adidas (+ 3,49 Prozent auf 179,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,58 Prozent auf 27,07 EUR), Bayer (+ 2,54 Prozent auf 47,23 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,20 Prozent auf 520,20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-4,53 Prozent auf 61,49 EUR), Eni (-2,24 Prozent auf 22,44 EUR), Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 148,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,01 Prozent auf 70,74 EUR) und BASF (-0,74 Prozent auf 48,21 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 874 444 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 602,408 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at