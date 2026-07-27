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Euro STOXX 50 im Fokus 27.07.2026 17:58:32

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus

So bewegte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsschluss.

Am Montag erhöhte sich der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,27 Prozent auf 6 297,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,383 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,109 Prozent fester bei 6 287,80 Punkten, nach 6 280,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 369,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 287,80 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6 221,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 860,32 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 5 352,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 7,90 Prozent auf 151,28 EUR), adidas (+ 3,49 Prozent auf 179,65 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,58 Prozent auf 27,07 EUR), Bayer (+ 2,54 Prozent auf 47,23 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,20 Prozent auf 520,20 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Infineon (-4,53 Prozent auf 61,49 EUR), Eni (-2,24 Prozent auf 22,44 EUR), Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 148,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,01 Prozent auf 70,74 EUR) und BASF (-0,74 Prozent auf 48,21 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 874 444 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 602,408 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

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ASML NV 1 430,60 -7,18% ASML NV
BASF 48,11 -0,86% BASF
Bayer 47,32 3,09% Bayer
Deutsche Telekom AG 26,93 1,81% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 22,28 -3,07% Eni S.p.A.
Infineon AG 62,09 -2,33% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 518,80 2,05% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 151,40 7,88% SAP SE
Siemens Energy AG 149,44 -0,59% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 70,96 -0,28% Volkswagen (VW) AG Vz.

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